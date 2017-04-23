Папа Римський закликав відмовитися від центрів для мігрантів – порівняв їх з концтаборами

Папа Римський Франциск закликав всі країни світу припинити тримати мігрантів у спеціальних центрах, багато з яких, за його словами, нагадують концтабори.

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При цьому він високо оцінив діяльність влади тих держав, які активно допомагають мігрантам, виділивши серед них Грецію та Італію, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Франциск зазначив, що в сучасному світі міжнародні угоди здаються важливішими, ніж права людини.

Папа виголосив цю промову на зустрічі з сім'ями біженців в католицькій церкві.

Він сказав, що не знає, як сім'ям вдалося покинути міграційні центри, які він відвідав минулого року в Греції.

Багато з тих, хто так вчинив, були відправлені назад до Туреччини, звідки вони прибули.