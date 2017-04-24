Вибори у Франції: у Макрона відмовили в акредитації російським пропагандистам

Штаб кандидата в президенти Франції Еммануеля Макрона відмовив в акредитації пропагандистам російських каналів Sputnik і RT. Про це повідомляє РИА Новости.

Крім Sputnik і RT, відмовили в акредитації і видео-агентству Ruptly. Журналістів RT, які прийшли до штабу кандидата, не пропустила всередину охорона.

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"Редакція Sputnik France надіслала кілька запитів на акредитацію в штаб Еммануеля Макрона завчасно і згідно з усіма правилами. Ми не отримали відповіді від прес-служби, по прибуттю в штаб, нашому кореспонденту було сказано, що нас в списку немає. Проте деякі журналісти приходили без прес-карт і, тим не менш, їх імена оголошувалися по рації і вони тут же проходили через охорону", - поскаржилася керівник Sputnik France Наталія Новікова.

Напередодні виборів у Франції в команді Макрона звинуватили телеканал RT і агентство Sputnik в поширенні неправдивої інформації про кандидата. Також у штабі Макрона заявляли про кібератаки на сайт кампанії, які було організовано з території Росії.