За вогняну "виставу" з прапором біля стін Кремля росіянину загрожує в'язниця

13:37, 25 квітня 2017
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У справі про наругу над державним прапором активісту загрожує до року позбавлення волі.

Ілюстрація REUTERS

Жителю підмосковного Серпухова Микиту Садкова звинуватили в нарузі над державним прапором Росії за те, що він у серпні минулого року на знак протесту спалив його біля стін московського Кремля.

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Про це Радіо Свобода повідомив адвокат Дмитро Дінзе.

За словами самого Садкова, його акція була спрямована проти "неправильної політики" Росії.

У справі про наругу над державним прапором активісту загрожує до року позбавлення волі. При цьому йому також пред'явлено звинувачення в екстремізмі за публікацію в соцмережі "ВКонтакте" якогось відеоролика, який нібито містить заклики до "збудження ненависті і ворожнечі відносно росіян". По цій статті чоловікові загрожує до п'яти років колонії.

Сам Садков заперечує свою провину. Він вважає, що його переслідують за переконання.

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Теги: #Кремль#активіст#прапор РФ