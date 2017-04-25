За вогняну "виставу" з прапором біля стін Кремля росіянину загрожує в'язниця
У справі про наругу над державним прапором активісту загрожує до року позбавлення волі.
Жителю підмосковного Серпухова Микиту Садкова звинуватили в нарузі над державним прапором Росії за те, що він у серпні минулого року на знак протесту спалив його біля стін московського Кремля.
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Про це Радіо Свобода повідомив адвокат Дмитро Дінзе.
За словами самого Садкова, його акція була спрямована проти "неправильної політики" Росії.
У справі про наругу над державним прапором активісту загрожує до року позбавлення волі. При цьому йому також пред'явлено звинувачення в екстремізмі за публікацію в соцмережі "ВКонтакте" якогось відеоролика, який нібито містить заклики до "збудження ненависті і ворожнечі відносно росіян". По цій статті чоловікові загрожує до п'яти років колонії.
Сам Садков заперечує свою провину. Він вважає, що його переслідують за переконання.