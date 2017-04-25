У Росії на вулиці міста вилились тонни соку через аварію на заводі Pepsi (фото)

У Росії в Липецькій області на заводі «Лебедянський», який належить компанії PepsiCo впала стеля, у зв’язку із чим на вулиці міста Лебедяни вилились тонни соку. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Липецької області.

«В результаті обвалення складу розлилося кілька тонн соку, який вулицями міста стікає в р. Дон», - йдеться у повідомленні прокуратури.

У регіональному управлінні МНС повідомили, що площа обвалення склала близько 300 квадратних метрів. В результаті події є постраждалі. РосЗМІ повідомляють, що постраждали двоє людей.