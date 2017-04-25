У Росії на вулиці міста вилились тонни соку через аварію на заводі Pepsi (фото)
14:17, 25 квітня 2017Світ
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Тонни соку стікають в річку Дон.
Тонни соку стікають в річку / instagram.com/fatredbug
У Росії в Липецькій області на заводі «Лебедянський», який належить компанії PepsiCo впала стеля, у зв’язку із чим на вулиці міста Лебедяни вилились тонни соку. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Липецької області.
instagram.com/fatredbug
«В результаті обвалення складу розлилося кілька тонн соку, який вулицями міста стікає в р. Дон», - йдеться у повідомленні прокуратури.
instagram.com/fatredbug
У регіональному управлінні МНС повідомили, що площа обвалення склала близько 300 квадратних метрів. В результаті події є постраждалі. РосЗМІ повідомляють, що постраждали двоє людей.
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