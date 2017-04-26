Французька весна для Путіна може виявитися болючою: запущена процедура позбавлення Ле Пен імунітету

Європарламент офіційно розпочав процедуру зняття парламентського імунітету за кандидата в президенти Франції від партії "Національний фронт" Марін Ле Пен.

Про це повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Le Figaro.

Як правило, процедура щодо зняття недоторканності з депутата Європарламенту може тривати протягом декількох місяців. Це вимагає розгляду в комітеті, а потім на пленарному засіданні.

Нагадаємо, французькі слідчі, які розслідують справу нецільового використання коштів ЄС кандидатом в президенти країни від ультраправих Марін Ле Пен, направили запит з проханням зняти з нього депутатську недоторканність, а також з ще одного представника "Національного фронту" в Європейському парламенті - Марі-Крістін Бутонне.

Раніше повідомлялося, що депутати Європейського парламенту можуть викликати лідера "Національного фронту" Марін Ле Пен з приводу скасування її імунітету до другого туру виборів президента Франції, в яких вона бере участь.

Як відомо, Ле Пен звинувачують у розтраті фінансових коштів Європейського парламенту.