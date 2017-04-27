Facebook: уряди різних країн ведуть у соцмережі пропаганду

Найбільша соціальна мережа світу Facebook у четвер, 27 квітня, заявила, що стала "полем бою" для різних урядів, які намагаються маніпулювати громадською думкою в інших країнах. Компанія анонсувала нові заходи для протидії "інформаційним операціям", які вийшли за межі сучасного явища fake news - "брехливих новин", йдеться у звіті компанії, як повідомляє DW.

У підготовленому аналітиками з кібербезпеки документі зокрема йдеться, що окремі уряди та організації добре фінансують "підкилимні зусилля" для поширення пропагандистської інформації та брехні для геополітичних цілей. Вказано також на створення сотень штучних профілів для "хибного роздування" важливості окремих тем, збирання паролів користувачів обманом, кампанії з координації "лайків" для вірусного просування дописів, створення груп для прихованої пропаганди, а також поширення расистських матеріалів і таких, що розпалюють ненависть.

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Зазначається, що подібне "хибне роздування" як правило організовується людьми із знанням місцевої мови та базовими знаннями про політичну ситуацію в країні-цілі пропаганди. Автори звіту додали, що метою таких кампаній може бути як підтримка чи дискредитація тих чи інших ідей або кандидатів, так і створення атмосфери непорозуміння та недовіри загалом.

Соцмережа повідомила, що почне боротьбу з "інформаційними операціями" із видалення фейкових профілів та виявлення політичного чи комерційного спаму. Зокрема перед виборами у Франції минулого тижня Facebook заблокував близько 30 тисяч аккаунтів у країні.