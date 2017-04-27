У Берліні біля лікарні сталася стрілянина, нападника поранили
Правоохоронні органи виключають версію теракту.
У Берліні біля відділення невідкладної допомоги міської лікарні 27 квітня сталася стрілянина.
Невідомий напав на поліцейських і був поранений, повідомляє Радіо Свобода.
Місце події у районі Кройцберґ було оточено поліцією, пізніше оточення зняли. Триває слідство, мотиви нападника з’ясовують.
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Правоохоронні органи виключають версію теракту.
У столиці Німеччини зберігаються підвищені заходи безпеки після торішнього нападу в центрі міста.
19 грудня 2016 року вантажівка в’їхала у натовп на різдвяному ярмарку. Загинули 12 людей, 48 були поранені. Відповідальність за напад взяло на себе угруповання «Ісламська держава».