У Берліні біля лікарні сталася стрілянина, нападника поранили

У Берліні біля відділення невідкладної допомоги міської лікарні 27 квітня сталася стрілянина.

Невідомий напав на поліцейських і був поранений, повідомляє Радіо Свобода.

Місце події у районі Кройцберґ було оточено поліцією, пізніше оточення зняли. Триває слідство, мотиви нападника з’ясовують.

Читайте такожУ Туреччині затримали трьох громадян Німеччини, пов'язаних з виконавцем теракту на ярмерке в Берліні

Правоохоронні органи виключають версію теракту.

У столиці Німеччини зберігаються підвищені заходи безпеки після торішнього нападу в центрі міста.

19 грудня 2016 року вантажівка в’їхала у натовп на різдвяному ярмарку. Загинули 12 людей, 48 були поранені. Відповідальність за напад взяло на себе угруповання «Ісламська держава».