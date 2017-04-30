Франція на роздоріжжі

За тиждень – другий тур президентських виборів у Франції. І, якщо говорити про завдання і виклики, які стоятимуть перед новим президентом, то кожен французький президент, передусім, активно займається внутрішніми питаннями, тому що внутрішня ситуація великою мірою визначає зовнішню політику. Але в даному випадку все буде залежати від того, хто переможе у другому турі президентських виборів — Марін Ле Пен чи Емануель Макрон.

Політика Ле Пен базується виключно на популізмі, пов’язаному, перш за все, із зовнішньополітичними питаннями.

Політика Ле Пен базується виключно на популізмі, пов’язаному, перш за все, із зовнішньополітичними питаннями. Вона активно експлуатує радикальні популістські гасла, які спрацьовують у силу складної внутрішньої ситуації у Франції. Адже в країні існують серйозні виклики внутрішній безпеці: прояви тероризму, нелегальна міграція, навіть уже є певні расові протиріччя тощо. Звісно, корінні французи не задоволені такою ситуацією, тому схильні підтримувати політика-популіста. Певною мірою їм подобається і Путін.

Безумовно, все це також позначиться і на зовнішній політиці. Так, президент Франції має реалізовувати зовнішню політику тільки відповідно до своїх конституційних повноважень. Але якщо переможе Ле Пен, ми повинні очікувати суттєвої корекції зовнішньої політики Франції: посилення русоцентричного вектору, пошук союзництва з Росією тощо. Перш за все, це буде стосуватися зняття санкцій з Росії. Щодо Криму, то не думаю, що французький парламент визнає його територією Росії, але така лінія з боку президентської адміністрації Ле Пен, дійсно, буде реалізовуватися.

Далі обов’язково постане питання про місце Франції в Європейському Союзі, бо вона, у такому випадку, підриватиме солідарність ЄС і буде наслідувати приклад Британії. Що, власне, і є стратегічним інтересом Росії — розвал Євросоюзу. Тоді Франція може стати опозицією в НАТО, своєрідним «троянським конем», що, безумовно, буде використовувати Росія.

В будь-якому разі, для України більш вигідним президентом Франції є Емануель Макрон, на відміну від проросійськи налаштованої Ла Пен.

Якщо ж Ле Пен програє ці президентські вибори, і перемогу здобуде Макрон, то Франція буде слідувати такому курсу, як і зараз, за правління Олланда. У зовнішній політиці точно не відбудеться змін за Макрона. А от як і що буде у внутрішній політиці — зараз сказати дуже важко, тому що не відомо, яку саме програму він реалізовуватиме.

В будь-якому разі, для України більш вигідним президентом Франції є Емануель Макрон, на відміну від проросійськи налаштованої Ла Пен. Макрон уже робив відповідні заяви, якими підтвердив, що буде підтримувати курс на зміцнення Європейського Союзу, збереження санкцій, запроваджених проти Росії, тобто буде дотримуватися такої самої зовнішньополітичної лінії, якої зараз дотримується Франція та президент Олланд.

Григорій Перепелиця,професор Київського національного університету ім. Т. Шевченка, експерт із зовнішньополітичних питань, доктор політичних наук