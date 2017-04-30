Під час промови Трампа невідомий кинув російські прапори (відео)

As Trump speaks, it appears someone briefly threw a bunch of Ukrainian flags up in air in front of the pool camera. pic.twitter.com/1dt8VMtRlW — Steve Kopack (@SteveKopack) April 30, 2017

У ході виступу президента США Дональда Трампа невідомий кинув російські прапори. Відповідне відео на своїй сторінці в Twitter опублікував журналіст телеканалу CNBC Стів Копак.

"Під час промови Трампа хтось кинув в'язанку російських прапорів у повітря прямо перед камерою", - написав він.

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Трамп перед своїми прихильниками звітував про перші 100 днів свого президентства.

Раніше Трамп за підсумками перших 100 днів на посаді розповів про враження від свого нового життя в Білому домі. "Я любив своє минуле життя. Стільки всього відбувалося. Зараз набагато більше роботи. Я думав, це буде простіше", - сказав він.