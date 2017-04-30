Уперше з 1921 року президент США не відвідав традиційну вечерю з журналістами
Трамп однозначно показав, що миритися зі ЗМІ, які критикують його, не має наміру.
Президент США Дональд Трамп не поїхав на щорічну вечерю Асоціації кореспондентів при Білому домі, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Асоціація кореспондентів з'явилася більше 100 років тому, в 1914 році, і з 1921 року її спеціальні вечері традиційно відвідували президенти США. Трамп традицію порушив.
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На 100-й день роботи на посаді президент вирішив, що краще поїхати на мітинг своїх прихильників у штат Пенсільванія.
"Зараз, у Вашингтоні, вони дивляться, і вони хочуть бути тут сьогодні з нами. І ніщо не може радувати мене більше, ніж бути тут за більш ніж 100 миль від вашингтонського болота і проводити вечір з усіма вами", - сказав Трамп у своїй промові на мітингу в Харрісбурзі.
Президент заявив, що якщо робота ЗМІ - бути чесними і говорити правду, то вони заслуговують "жирної двійки".
Трамп додав, що журналісти опинилися в пастці на вечері у Вашингтоні, і передбачив, що захід буде "дуже нудним".
На мітингу Трамп також назвав свої перші 100 днів президентства "дуже продуктивними" і сказав прихильникам, що попереду чекають "великі, великі битви", в яких він у будь-якому випадку переможе.
"Провідні (брехливі) ЗМІ відмовляються оприлюднювати список наших досягнень, включаючи 28 підписаних законів, посилення на кордонах і величезний оптимізм", - написав Трамп на своїй сторінці в Twitter.