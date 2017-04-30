Уперше з 1921 року президент США не відвідав традиційну вечерю з журналістами

Президент США Дональд Трамп не поїхав на щорічну вечерю Асоціації кореспондентів при Білому домі, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Асоціація кореспондентів з'явилася більше 100 років тому, в 1914 році, і з 1921 року її спеціальні вечері традиційно відвідували президенти США. Трамп традицію порушив.

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На 100-й день роботи на посаді президент вирішив, що краще поїхати на мітинг своїх прихильників у штат Пенсільванія.

"Зараз, у Вашингтоні, вони дивляться, і вони хочуть бути тут сьогодні з нами. І ніщо не може радувати мене більше, ніж бути тут за більш ніж 100 миль від вашингтонського болота і проводити вечір з усіма вами", - сказав Трамп у своїй промові на мітингу в Харрісбурзі.

Президент заявив, що якщо робота ЗМІ - бути чесними і говорити правду, то вони заслуговують "жирної двійки".

Трамп додав, що журналісти опинилися в пастці на вечері у Вашингтоні, і передбачив, що захід буде "дуже нудним".

На мітингу Трамп також назвав свої перші 100 днів президентства "дуже продуктивними" і сказав прихильникам, що попереду чекають "великі, великі битви", в яких він у будь-якому випадку переможе.

"Провідні (брехливі) ЗМІ відмовляються оприлюднювати список наших досягнень, включаючи 28 підписаних законів, посилення на кордонах і величезний оптимізм", - написав Трамп на своїй сторінці в Twitter.