"Нічних вовків" Путіна не випустили в Польщу з мотопробігом на Берлін: запідозрили в екстремізмі

Російські мотоциклісти клубу "Нічні вовки", не були допущені на територію Польщі за підозрою в причетності до екстремістської організації.

Про це повідомив представник "Нічних вовків" Євген Строгов, пише ТАСС.

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За його словами, "групу російських мотоциклістів за підозрою в причетності до екстремістської організації на кордоні не пропустили на територію Польщі". При цьому, як зазначив Строгов, інших учасників мотопробігу, представникам низку європейських країн, у тому числі Білорусії, дозволили безперешкодно подолати кордон.

Раніше повідомлялося, що група байкерів з мотоклубу "Нічні вовки" потрапила до Польщі через пункт пропуску "Брест".

Лідер клубу Олександр "Хірург" Залдостанов повідомив, що кордон перетнули 9 мотоциклів, більшість з них - з європейськими номерами: Польщі, Німеччини, Словаччини, один мотоцикл з російським номером.

Як відомо, у попередні два роки польські прикордонники не пропускали "Нічних вовків" через кордон з Білоруссю в рамках пробігу, однак окремим групам "Нічних вовків" вдавалося перетнути кордон в інших пунктах пропуску та в Берлін байкери доїжджали.