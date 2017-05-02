У Пхеньяні заявили, що польоти бомбардувальників США штовхають їх до "межі ядерної війни"

Північна Корея звинуватила США в тому, що вони штовхають ситуацію до межі ядерної війни, після того, як пара стратегічних бомбардувальників США пролетіла над Південною Кореєю в рамках навчань, як повідомляє Reuters.

"Безрозсудна військова провокація підштовхує ситуацію на Корейському півострові ближче до межі ядерної війни", - заявило у вівторок агентство ЦТАК.

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Агентство також заявило, що американські бомбардувальники імітували "скидання бомб на найбільші об'єкти КНДР", в той час, як Трамп і "інші провокатори війни закликають до превентивного ядерного удару" по Північній Кореї.

Раніше два надзвукових бомбардувальника B-1B Lancer взяли участь у військових навчаннях США в Південній Кореї.

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином.