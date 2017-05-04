У Південній Кореї стартувало дострокове голосування напередодні виборів президента

У четвер, 4 травня, у Південній Кореї почалося дострокове голосування напередодні президентських виборів, які мають відбутися 9 травня, повідомив 24 канал з посиланням на Yonhap News Agency.

За інформацією місцевого виборчкому, вже проголосували понад 590 тисяч осіб, що еквівалентно 1,39% від загальної кількості виборців.

"Дострокове голосування напередодні президентських виборів відбувається вперше згідно з ухваленим в 2014 році законом. Відповідно до нього всі громадяни мають можливість проголосувати раніше дня виборів, незалежно від причини. На такий крок Уряд пішов, аби підвищити явку виборців", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що раніше достроково віддати свій голос могли тільки ті, хто не міг цього зробити безпосередньо в день президентських виборів.

Дострокове голосування продовжиться до вечора п'ятниці, 5 травня.

Нагадаємо, парламент Південної Кореї проголосував за проведення процедури імпічменту президенту країни Пак Кин Хе, конституційний суд підтвердив відставку. Скандал навколо президента Південної Кореї розгорівся після того, як стало відомо, що Пак Кин Хе дозволяла своїй подрузі Чхве Сун Сіль втручатися в державні справи: передавала їй важливу і секретну документацію, включаючи тексти своїх майбутніх виступів, і дозволяла вносити в них правки.