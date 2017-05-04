"Під Новий рік подаруночок буде": Жириновський поміркував про те, хто може стати наступником Путіна

Глава ЛДПР Володимир Жириновський заявив, що, можливо, Путін не буде брати участі у виборах.

"Ще не відомо. Не поспішайте. Він любить робити оригінальний хід. Його ставленик має більше можливостей", — зазначив Жириновський в інтерв'ю "Дождю".

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"Це буде явний представник кремлівського угруповання", — додав лідер ЛДПР про можливого наступника Путіна.

На питання, хто буде наступником і чи буде це Медведєв, Жириновський зазначив, що поки рішення не прийнято. "Там осіб 10 є. Вони вирішать. Вони ще не вирішили. Всі рішення будуть прийняті в грудні. Під Новий рік подаруночок буде", - заявив він.

Раніше Володимир Путін заявив, що наступника президента РФ може визначити тільки російський народ у ході демократичних виборів.