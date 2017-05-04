"Вражений розмахом похоронної процесії": радник Путіна відповів на здогадки про його хворобу

Вчора соцмережі шокувало фото радника президента РФ, "сірого кардинала" Кремля Владислава Суркова. На ньому він виглядає чи то худим, то виснаженим.

Знімок виявився справжнім, це підтвердив сам Сурков у коментарі "Русского пионера".

Радник російського президента стверджує, що він "цілком здоровий", а самопочуття - хороше. "Почуваюся добре в основному з двох причин. По-перше, вражений розмахом похоронної процесії. Провести мене в останню дорогу зібралися сотні тисяч користувачів Ру- та Уанету. Не підозрював, що такий популярний. Приємно здивований. По-друге... отримав велике естетичне задоволення від читання присвячених мені некрологів", - розповів він.

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Також радник Путіна заявив, що налаштований зайнятися цією фотографією: йому цікаві не тільки психологічний та соціальний виміри проблеми, але і технічний ракурс, наприклад, яким апаратом був зроблений знімок. "Чи не рентгенівським?" - іронізує Сурков.

"Я змінився, звичайно, і це нормально. Ходити все життя з одним і тим же виразом обличчя - це нудно й негігієнічно. Як носити, ніколи не знімаючи, якісь штани. Зміни неминучі. У тому числі, зміни на краще, які й потрібно культивувати. Мені здається, у мене це поки виходить", - впевнений "сірий кардинал" Кремля.

Раніше видання КоммерсантЪ опублікувало фото помічника президента Росії Владислава Суркова, на яких "сірий кардинал" Кремля виглядає змарнілим і сильно схудлим. У соцмережах пишуть, що помічник Путіна виглядає нездоровим, дехто каже, що він помирає від раку.