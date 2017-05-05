У Конгресі США погодились на посилення санкцій проти КНДР

У США Палата представників схвалила законопроект про посилення санкцій проти КНДР. Про це пише Reuters.

Як повідомляє агентство, законопроект стосується суднобудівної галузі Північної Кореї і компанії, які ведуть бізнес з ізольованою економікою.

За проект проголосували 419 членів Палати представників. Як пише видання законопроект має стати сигналом для Північної Кореї.

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Тепер, згідно із процедурою, заходи повинні бути розглянуті в Сенаті і направлені на підпис президентові США Дональду Трампу.

Як повідомляв УНІАН раніше, американські військові завершили розгортання протиракетного комплексу Thaad в Південній Кореї.

Можливості пускових установок і обладнання протиракетних систем THAAD перехоплювати північнокорейські ракети поки є обмеженими, заявили у Пентагоні. Читайте також КНДР заявляє про готовність провести нові ядерні випробування На приведення системи у повну боєздатність знадобиться ще кілька місяців.