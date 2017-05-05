Вибори президента Франції: соціологи розповіли про настрої виборців перед другим туром

Чверть французьких виборців можуть утриматися у другому турі президентських виборів в неділю, багато хто з них є прибічниками лівих, що розчаровані після того, як їхні обранці раніше не виконали своїх обіцянок.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дослідження соціологічної служби Odoxa.

Прогнозований показник утримання буде другим найгіршим для президентських виборів у Франції з 1965 року, що підкреслює розчарування багатьох виборців при виборі між центристом Еммануелем Макроном і лідером ультраправих Марін Ле Пен.

Читайте такожУ Франції закидали яйцями Марін Ле Пен

Явка на перший тур виборів, за даними міністерства внутрішніх справ, була близька до 78 відсотків.

Опитування, проведене для franceinfo, опубліковане в п'ятницю, показало, що 69 відсотків виборців, які утримуються, підуть на вибори неохоче, відмовляючись вибирати між Макроном і Ле Пен. Багато голосували за більш лівих кандидатів, що зійшли з президентської гонки в першому турі голосування 23 квітня.

Зокрема, третина прихильників вкрай лівого кандидата Меланшона, який зайняв четверте місце в першому турі, заявили, що вони були однаково байдужі, як до Макрона, так і до Ле Пен.

Також це опитування показало, що виборці знайшли Макрона переконливішим за Ле Пен в теледебатах в середу ввечері, підтверджуючи загальне враження від попередніх опитувань щодо зміцнення статусу Макрона як фаворита.

Опитування Odoxa проводилося в четвер серед 998 людей.