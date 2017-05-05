На Ейфелевій вежі розмістили банер проти Ле Пен

Декілька активістів організації Greenpeace вивісили на Ейфелевій вежі банер, спрямований проти кандидата у президенти Франції Марін Ле Пен та правопопулістської партії "Національний фронт". Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на BFM-TV.

Зазначається, що вранці у п’ятницю, 5 травня, декілька активістів Greenpeace пробралися на перший рівень Ейфелевої вежі та розгорнули на ньому банер із французьким гаслом "Свобода, рівність, братерство" та хештегом Resist.

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Акція була політичного характеру та спрямована конкретно проти кандидата у президенти Франції Марін Ле Пен.

"Свобода, рівність, братерство. Не дозволяйте "Національному фронту" ставити під загрозу наші цінності", - прокоментував акцію Greenpeace у своєму Twitter.

Liberté, Égalité, Fraternité.

Ne laissons pas le Front National mettre en danger nos valeurs. #Resistpic.twitter.com/yoZrT6ucod — Greenpeace France (@greenpeacefr) May 5, 2017

"За два дні до виборів цінності, які керують нами у Greenpeace, у небезпеці, тому що у разі перемоги Марін Ле Пен ці цінності будуть під загрозою", - заявив директор Greenpeace Франції Жан-Франсуа Жульєр.

До слова, Greenpeace раніше використовував хештег Resist у своїй кампанії, спрямованій проти Дональда Трампа.

Нагадаємо, під час візиту Марін Ле Пен до транспортної компанії Guisnel у Бретані її освистали та закидали яйцями.