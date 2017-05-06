Дипломати США і Росії зустрінуться 8 травня у Нью-Йорку
00:51, 06 травня 2017Світ
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У Держдепартаменті не повідомили більше деталей.
Ілюстрація / REUTERS
8 травня має відбутися зустріч американських високопоставлених дипломатів з заступником голови МЗС Росії Сергієм Рябковим для обговорення двосторонніх відносин.
Про це повідомили у державному департаменті США, що передає Радіо Свобода.
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У повідомленні, оприлюдненому 5 травня, йдеться, що Томас Шеннон, заступник державного секретаря США з політичних питань, відправиться з Вашингтона до Нью-Йорка для зустрічі з Рябковим.
У Держдепартаменті не повідомили більше деталей. Зазначається, що ця зустріч відбуватиметься у час, коли США і Росія мають значні розбіжності щодо низки геополітичних питань.
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