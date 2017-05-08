Латвія помітила біля своїх кордонів три російських кораблі
Російські військові кораблі запливли до екслюзивної економічної зони Латвії.
7 травня три російські військові кораблі наблизилися до латвійського кордону. Про це Національні збройні сили країни повідомили на своїй сторінці у Twitter.
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Так, біля берегів Латвії були помічені російські судна Liven 551, "Серпухов" і "Моршанськ".
Кораблі були виявлені в ексклюзивній економічній зоні за 6,4 км від територіальних вод Латвії.
2. NANUCHKA klases korveti LIVEN 551, BUYAN-M klases korveti SERPUKHOV 603 un TARANTUL klases korveti MORSHANSK 824.— NBS (@Latvijas_armija) May 7, 2017
1. LV ekskl. ekonom. zonā 4 j.j. no terit. jūras bruņotie spēki 07.05. identificēja Krievijas BS korvetes:— NBS (@Latvijas_armija) May 7, 2017
Як повідомляв УНІАН, в кінці квітня російські військові літаки кілька разів пролетіли уздовж американського штату Аляска й території Канади, спонукаючи північноамериканські сили протиповітряної оборони стежити за їхніми маневрами вперше за понад два роки.