Латвія помітила біля своїх кордонів три російських кораблі

7 травня три російські військові кораблі наблизилися до латвійського кордону. Про це Національні збройні сили країни повідомили на своїй сторінці у Twitter.

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Так, біля берегів Латвії були помічені російські судна Liven 551, "Серпухов" і "Моршанськ".

Кораблі були виявлені в ексклюзивній економічній зоні за 6,4 км від територіальних вод Латвії.

2. NANUCHKA klases korveti LIVEN 551, BUYAN-M klases korveti SERPUKHOV 603 un TARANTUL klases korveti MORSHANSK 824. — NBS (@Latvijas_armija) May 7, 2017

1. LV ekskl. ekonom. zonā 4 j.j. no terit. jūras bruņotie spēki 07.05. identificēja Krievijas BS korvetes: — NBS (@Latvijas_armija) May 7, 2017

Як повідомляв УНІАН, в кінці квітня російські військові літаки кілька разів пролетіли уздовж американського штату Аляска й території Канади, спонукаючи північноамериканські сили протиповітряної оборони стежити за їхніми маневрами вперше за понад два роки.