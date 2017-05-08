Латвія помітила біля своїх кордонів три російських кораблі

08:38, 08 травня 2017
Світ
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Російські військові кораблі запливли до екслюзивної економічної зони Латвії.

Біля берегів Латвії помічено кораблі РФ / korabli.eu

7 травня три російські військові кораблі наблизилися до латвійського кордону. Про це Національні збройні сили країни повідомили на своїй сторінці у Twitter.

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Так, біля берегів Латвії були помічені російські судна Liven 551, "Серпухов" і "Моршанськ".

Кораблі були виявлені в ексклюзивній економічній зоні за 6,4 км від територіальних вод Латвії.

Як повідомляв УНІАН, в кінці квітня російські військові літаки кілька разів пролетіли уздовж американського штату Аляска й території Канади, спонукаючи північноамериканські сили протиповітряної оборони стежити за їхніми маневрами вперше за понад два роки. 

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