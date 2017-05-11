Бабуся-діджейка з Польщі грає на дискотеках для людей похилого віку і молодих (відео)
14:10, 11 травня 2017Світ
467
Кореспондент побувала на вечірці для тих, кому за 50 і сама натанцювалася під діджейські сети пані Вікі.
Бабуся-діджейка з Польщі / скріншот
Найстаріша діджейка Польщі Віка Шміт грає на дискотеках для людей похилого віку і молодих.
Читайте такожМузиканти влаштували рейв у вагоні лондонського метро (відео)
Так об'єднує покоління і доводить, що старість - це час на розваги.
Кореспондент побувала на вечірці для тих, кому за 50 і сама натанцювалася під діджейські сети пані Вікі.
Бабуся-діджейка з Польщі любить танці і нічне життя
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter