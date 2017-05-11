Бабуся-діджейка з Польщі грає на дискотеках для людей похилого віку і молодих (відео)

Найстаріша діджейка Польщі Віка Шміт грає на дискотеках для людей похилого віку і молодих.

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Так об'єднує покоління і доводить, що старість - це час на розваги.

Кореспондент побувала на вечірці для тих, кому за 50 і сама натанцювалася під діджейські сети пані Вікі.