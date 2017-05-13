"Путін схильний до брудних справ": глава МЗС Британії вважає, що Росія спробує втрутитись у вибори в його країні

Існує "реальна можливість", що Росія спробує вплинути на парламентські вибори у Великій Британії, які відбудуться 8 червня. Про це британський міністр закордонних справ Борис Джонсон заявив в інтерв'ю газеті The Telegraph у суботу, 13 травня, передає Deutsche Welle.

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На думку глави МЗС Великої Британії, Кремль був би задоволений перемогою Лейбористської партії на чолі з Джеремі Корбіном.

"Путін, звичайно, був би радий побачити британську оборону ослабленою, зовнішню політику Великої Британії - менш активною, побачити, що ми перервали контакт зі Сполученими Штатами, це було б на руку Путіну, це те, чого він хоче", - вважає Джонсон, який представляє Консервативну партію, чиїм основним конкурентом на виборах є лейбористи.

Британський міністр переконаний, що Росія втручалася у вибори в США, Франції та на Балканах.

"Він (Путін) схильний до всілякого роду брудних справ, тому ми повинні бути пильними", - підкреслив Джонсон.

За його словами, за допомогою таких дій Москва прагне "підірвати віру в демократію загалом і дискредитувати демократичний процес".

Згідно з останніми соціологічними дослідженнями, британські консерватори можуть розраховувати на 46-49% голосів виборців на майбутніх парламентських виборах, лейбористи претендують на друге місце і 28-31% голосів.