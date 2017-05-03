Мей звинуватила ЄС в спробі вплинути на результати парламентських виборів

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей звинуватила європейських політиків і чиновників у прагненні вплинути на результати дострокових парламентських виборів, повідомляє «Бі-бі-сі».

Виступаючи після зустрічі з королевою Єлизаветою II, Мей заявила, що в Брюсселі є хтось, хто б хотів, щоб переговори виходу Британії з ЄС (Brexit) не були успішними.

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«В останні кілька днів ми побачили, наскільки жорсткими можуть бути ці переговори. Становище Великобританії в Європі було спотворено в європейських ЗМІ, переговорна позиція Єврокомісії стала жорсткішою, європейськими чиновниками були озвучені погрози щодо Великобританії», — заявила вона.

Мей зазначила, що «всі ці дії були спеціально розраховані», щоб вплинути на результати загальних виборів.