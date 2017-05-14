Білий дім заявив про падіння ракети КНДР поруч з Росією - ЗМІ

Ракета, запущена КНДР, впала в безпосередній близькості від Росії, в 96,5 кілометра від Владивостока, повідомляє РБК з посиланням на заяву Білого дому.

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"Росія навряд чи буде задоволена останнім запуском ракети КНДР, оскільки вона приземлилася в безпосередній близькості до її кордонів", - повідомляє адміністрація американського президента на своєму офіційному сайті.

"Враховуючи, що ракета впала так близько до російської території, по суті, ближче до Росії, ніж до Японії, президент (США Дональд Трамп) не може уявити, що Росія задоволена (запуском)", - йдеться в заяві.

Білий дім зазначив, що Трамп проінформований про проведення чергового ракетного випробування Північною Кореєю. Вашингтон закликав світове співтовариство ввести більш жорсткі санкції проти КНДР, назвавши її дії провокацією.

За даними джерела, на які посилається CNN, ракета впала у воду за 60 миль (96,5 кілометра) від Владивостока.