Радбез ООН екстрено збереться через ракетний пуск КНДР

22:17, 14 травня 2017
Світ
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Північна Корея провела випробування вранці 14 травня. Ракета, запущена з провінції Пхенан-Пукто.

REUTERS

Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання у зв'язку з останнім ракетним пуском в КНДР. Зустріч призначена на вівторок, 16 травня,

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дипломатів.

Північна Корея провела випробування вранці 14 травня. Ракета, запущена з провінції Пхенан-Пукто, летіла протягом півгодини, подолала близько 700 кілометрів і впала в Японському морі, між Корейським півостровом і Японією.

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За даними Міноборони Росії, падіння сталося у центральній частині Японського моря на відстані 500 кілометрів від російської території. У той же час американський чиновник повідомив, що ракета припинила політ на відстані 60 миль (96,5 кілометра) від Владивостока.

Запуск став першим ракетним випробуванням КНДР за два тижні.

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Теги: #КНДР