КНДР назвала запуск балістичної ракети успішним
Південнокорейське агентство Ренхап уточнює з посиланням на телебачення КНДР, що запущена ракета називається "Хвасон-12".
КНДР успішно запустила ракету середньої дальності, повідомляє офіційне північнокорейське агентство ЦТАК.
У повідомленні уточнюється, що в ході запуску була протестована можливість ракети нести велику ядерну боєголовку.
Ракета була запущена під великим кутом, щоб не піддавати ризику безпеку сусідніх країн, йдеться в повідомленні. За даними ЦТАК, ракета пролетіла 787 км і досягла висоти в 2111 км.
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Південнокорейське агентство Ренхап уточнює з посиланням на телебачення КНДР, що запущена ракета називається "Хвасон-12".
Про чергове випробування ракети в Північній Кореї стало відомо в ніч на 14 травня. За даними джерел CNN, ракета впала в 100 км від Владивостока.
У міністерстві оборони Росії, однак, повідомили, що ракета пролетіла в 500 км від російського кордону і впала в Японському морі.