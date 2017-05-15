У Німеччині надійшли в продаж жіночі туфлі зі змінними підборами (відео)
12:55, 15 травня 2017Світ
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В унікальний набір входить 7 моделей підборів різної форми і висоти, які на спеціальних кріпленнях тримаються на підошві.
Дизайнери з Мюнхена придумали жіночі босоніжки зі змінними підборами / фото The Mashable
Взуттєві дизайнери Mime et Moi з Мюнхена придумали жіночі босоніжки зі змінними підборами. Про це повідомляє Страна.иа з посиланням на The Mashable.
В унікальний набір входить 7 моделей підборів різної форми і висоти, які на спеціальних кріпленнях тримаються на підошві.
Сама взуття виробляється на фабриці в Іспанії, компанія вже почала масове виробництво.
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Суть взуття полягає в тому, що босоніжки можуть легко трансформуватися в туфлі.
Восени минулого року кампанія стартувала на Kickstarter, а зараз новинки запустили в масове виробництво.
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