У Німеччині надійшли в продаж жіночі туфлі зі змінними підборами (відео)

Взуттєві дизайнери Mime et Moi з Мюнхена придумали жіночі босоніжки зі змінними підборами. Про це повідомляє Страна.иа з посиланням на The Mashable.

В унікальний набір входить 7 моделей підборів різної форми і висоти, які на спеціальних кріпленнях тримаються на підошві.

Сама взуття виробляється на фабриці в Іспанії, компанія вже почала масове виробництво.

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Суть взуття полягає в тому, що босоніжки можуть легко трансформуватися в туфлі.

Восени минулого року кампанія стартувала на Kickstarter, а зараз новинки запустили в масове виробництво.