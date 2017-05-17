У США охоронці турецького президента Ердогана побили протестувальників (відео)
14:29, 17 травня 2017Світ
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Сутичка сталась перед резиденцією турецького посла у Вашингтоні.
Дев'ятеро осіб постраждали / скріншот
У Вашингтоні біля резиденції турецького посла сталася бійка між охоронцями президента Туреччини Реджепа Ердогана та протестувальниками з курдською символікою, пише турецька служба "Голосу Америки".
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Видання повідомляє, що дев'ятеро людей постраждали, ще двоє заарештовані. Під час сутички турецький президент знаходився у будівлі посольства.
Як повідомляв УЕНІАН раніше, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, перебуваючи з візитом у Вашингтоні, запевнив президента США Дональда Трампа у готовності плідно співпрацювати в боротьбі "з усіма терористичними групами в регіоні".
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