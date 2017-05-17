Путін заявив, що відносини Росії і ЄС "нормальними" назвати не можна

Президент РФ Володимир Путін заявив, що відносини Росії та Європейського Союзу не можна назвати "нормальними", і потрібно позбутися "зайвої політизації".

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав за підсумками переговорів з прем'єр-міністром Італії Паоло Джентілоні.

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"Поговорили і про відносини Росії та Євросоюзу. Їх нинішній стан нормальним назвати не можна, необхідно постаратися позбавитися зайвої політизації і відновити конструктивну атмосферу нашої взаємодії", - сказав Путін.

Він переконаний, що розширення економічного співробітництва між Росією та європейськими країнами, а також налагодження прямих зв'язків між Євразійським економічним союзом і Євросоюзом могло б сприяти зміцненню довіри на всьому просторі Євразії.

У свою чергу Паоло Джентілоні заявив, що Італія в останні роки підтримувала відкритість діалогу між Росією і Євросоюзом.

"Це стратегічне партнерство, звичайно, не повинно припинити роботу через кризу, пов'язану з Україною. Думаю, що всі можливості роботи в цьому партнерстві, включаючи і партнерство з Євразійським економічним союзом, мають продовжуватися", - сказав він.