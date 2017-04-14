Лукашенко на зустрічі глав країн ЄврАзЕС розповів про наростання суперечностей в союзі

Президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко заявляє, що у зв‘язку з односторонніми кроками членів Євразійського економічного союзу (ЄврАзЕС) - Росії, Вірменії, Білорусі, Казахстану та Киргизстану - із захисту ринку від третіх країн наростають «немов снігова куля» суперечності в союзі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав у Бішкеку на зустрічі глав країн ЄврАзЕС.

«Залишається нереалізованою ініціатива про вироблення механізму функціонування ЄврАзЕС, коли один з його учасників вживає односторонніх заходів із захисту ринку щодо третіх держав. Звідси, немов снігова куля, загострюються внутрішні суперечності в союзі», - заявив Лукашенко.

За його словами, главам країн ЄврАзЕС слід ввести мораторій на ухвалення нових правових актів, які мають дискримінаційний характер щодо партнерів по союзу.

При цьому Лукашенко наголосив, що Євразійському економічному союзу не вдалося усунути причини зниження товарообігу в 2016 році, при цьому, на його думку, потрібно концентруватися на внутрішніх проблемах союзу.

«У 2016 році нам не вдалося зупинити зниження взаємного товарообороту й усунути причини, які до цього призвели. Я не кажу про інші проблеми, це основне», - сказав Лукашенко.

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Як повідомляв УНІАН, влада РФ неодноразово звинувачувала Білорусь у постачанні на російський ринок санкційних товарів.

Довідка УНІАН. У 2014 році Євросоюз, а також США, Канада, Японія і ряд інших країн ввели санкції проти осіб, компаній, банків і деяких секторів російської економіки через анексію Росією українського Криму і дестабілізацію ситуації в Україні.

У серпні того ж року російська влада оголосила про заборону поставок ряду продовольчих товарів з країн, які ввели або підтримали санкції проти РФ. Серед держав, які потрапили під дію російських санкцій, - США, країни ЄС, Канада, Австралія, Норвегія, Швейцарія, Японія.

13 серпня 2015 року РФ розширила продовольче ембарго на Албанію, Чорногорію, Ісландію, Ліхтенштейн і «на особливих умовах» - на Україну, які набули чинності 1 січня 2016 року.

29 червня 2016 року президент РФ Володимир Путін продовжив до 31 грудня 2017 року дію продовольчого ембарго, введеного у відповідь на санкції Заходу. Також він підписав указ про знищення ввезених на територію РФ продуктів, які потрапили під ембарго.