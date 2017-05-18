"Шахрай" vs "негідник": Російський олігарх Усманов і Навальний обмінялися образливими відеозверненнями (відео)

Російський опозиціонер Олексій Навальний записав відповідне відеозвернення до мільярдера Алішера Усманова, в якому назвав його відеоблогером-початківцем.

«Дорогий Алішер Бурханович Усманов, звичайно, я відповім і по пунктах нагадаю вам, і розповім усім іншим, який же ви все-таки шахрай. І запевняю Вас, що мої слова будуть більш переконливі», — сказав Навальний у своєму відео.

Також Навальний пообіцяв зробити власну повну відповідь бізнесменові найближчим часом.

Раніше російський мільярдер Алішер Усманов записав відеозвернення у відповідь на звинувачення опозиціонера Олексія Навального.

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У своєму відео бізнесмен назвав Навального злочинцем і підкреслив, що він «зробив для себе це відеозвернення до тих людей, які, можливо, поки ще думають, що ти (Олексій Навальний) говориш правду».

Раніше фонд Навального випустив відеоролик, в якому опозиціонер відзначив невідповідності в коментарі Усманова з приводу звинувачень з фільму ФБК.