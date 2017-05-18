"Шахрай" vs "негідник": Російський олігарх Усманов і Навальний обмінялися образливими відеозверненнями (відео)
Олексій Навальний пообіцяв зробити власну повну відповідь бізнесменові Алішеру Усманову на його відео найближчим часом.
Російський опозиціонер Олексій Навальний записав відповідне відеозвернення до мільярдера Алішера Усманова, в якому назвав його відеоблогером-початківцем.
«Дорогий Алішер Бурханович Усманов, звичайно, я відповім і по пунктах нагадаю вам, і розповім усім іншим, який же ви все-таки шахрай. І запевняю Вас, що мої слова будуть більш переконливі», — сказав Навальний у своєму відео.
Також Навальний пообіцяв зробити власну повну відповідь бізнесменові найближчим часом.
Раніше російський мільярдер Алішер Усманов записав відеозвернення у відповідь на звинувачення опозиціонера Олексія Навального.
Читайте такожПоліція вивела Навального з мітингу проти знесення п'ятиповерхівок в Москві
У своєму відео бізнесмен назвав Навального злочинцем і підкреслив, що він «зробив для себе це відеозвернення до тих людей, які, можливо, поки ще думають, що ти (Олексій Навальний) говориш правду».
Раніше фонд Навального випустив відеоролик, в якому опозиціонер відзначив невідповідності в коментарі Усманова з приводу звинувачень з фільму ФБК.