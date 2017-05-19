"Нести хе*ню совсем несложно": російський рок-музикант випустив кліп з критикою кремлівської пропаганди (відео)

Російський музикант Вася Обломов випустив відеокліп, в якому висміює альтернативну реальність, в якій живе російське телебачення.

Одну з ролей у кліпі виконав блогер і журналіст Юрій Дудь.

"Топил бы за русский народ на Донбассе. Медаль за участие прилетела бы Васе. Хвалили бы на центральных каналах страны. Был бы Божьим борцом против сатаны.. Публично унижал бы Киев и всю Украину. А админке на встречу мне отсыпали бы кок*ина.. Хвалил бы правительство и его поступки. В разговорах с правозащитниками бросал бы трубки. Говорил бы, что от санкций нам только польза. Говорил бы, что Крым - это наша боль", - йдеться у пісні.

"Но если честно, я рад, что так не сложилось. Мои песни до сих пор кому то в немилость. И пускай я на приемах не хожу по Кремлю. Я нормально ем и я спокойно сплю", - співає музикант.

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Варто відзначити, раніше російські ЗМІ неодноразово викривали у брехні. Так, пропагандисти одного з підконтрольних Кремлю телеканалів зганьбилися, назвавши двох "замовників" вбивства ватажка терористичної банди «Сомалі» Михайла Толстих («Гіві»).

"Потрібно відзначити, що зараз називають два прізвища: Зорян і Шкіряк, це представники українського істеблішменту, вони могли бути замовниками цього злочину", - заявив кореспондент телеканалу під час включення. Пропагандисти мали на увазі українського політика Зоряна Шкіряка, але у властивій їм манері допустили помилку, чим насмішили самого радника міністра внутрішніх справ України.