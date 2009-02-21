Росіяни вважають, що витрати на оборону потрібно збільшити (опитування)

Більшість росіян вважають, що за останнє десятиліття військова загроза для Росії з боку інших держав істотно послабшала, проте витрати на оборону слід збільшити, свідчить опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки.

Впродовж останнього десятиліття військова загроза Росії з боку інших країн істотно слабшала. Якщо 2000 р. таку загрозу вбачали 49% опитаних, а 2003-го (рік вторгнення США до Іраку) - навіть 57%, то сьогодні - тільки 37%. Не бачать такої загрози нині 52% опитаних. Мешканці Поволжя і Уралу та прихильники КПРФ найбільш схильні вважати, що для Росії існує військова небезпека (42, 46 і 49% відповідно). Мешканці півдня, сибіряки та єдинороси частіше заявляють, що для країни немає загрози з боку інших держав (62, 61 і 55% відповідно).

Стан Збройних сил Росії за цей же період, як вважають опитані, істотно поліпшився. Якщо 1998 р. добрим його вважали тільки 1%, а середнім - 13%, то тепер про добрий стан говорять 17%, а про середній - 48%. У 1998-му переважна більшість (81%) вважала, що армія в поганому або дуже поганому стані (41%), а нині такі оцінки висловлюють тільки 25%. Добрим стан російської армії схильні вважати прихильники ЛДПР (24%) і селяни (25%), середнім - ті, хто підтримує партію «Справедлива Росія» (57%), поганим - «яблучники», прихильники «Правого дела» (44%) і столичні жителі (39%).

Нинішня чисельність російської армії (1,1 млн. військовослужбовців) здається оптимальною 48% опитаних. Ще 25% вважають, що її чисельність треба збільшити і лише 13% - навпаки, істотно скоротити. Три роки тому було дещо більше тих, хто виступав за скорочення армії (20%) і менше - тих, хто пропонував її збільшити (19%). За збільшення чисельності частіше виступають мешканці малих міст і сіл (27%), прихильники ЛДПР і правих (по 31%). Москвичі та петербуржці частіше схиляються до ідеї скоротити армію (26%).

Що до витрат на оборону, то більшість росіян, як і раніше, дотримуються думки про те, що їх слід збільшити. Рік тому так вважали 75% опитаних, нині - 71%. До скорочення військових витрат закликають тільки 2-3%. Про те, що російська армія потребує збільшення фінансування, схильні заявляти як ті, хто оцінює її стан як добрий (75%), так і ті, хто вважає його поганим (74%). Аналогічну відповідь також частіше дають представники півдня (85%), а також мешканці середніх і малих міст (76-77%) найбільш схильні заявляти про необхідність збільшення обсягу фінансування армії. Залишити об`єм коштів, що виділяються, на колишньому рівні частіше пропонують ті, хто дає стану армії оцінку «середній» або вище (19-20%). Солідарність з ними демонструють жителі Північно-західного і Далекосхідного федеральних округів (27% і 24% відповідно), а також столичні жителі (25%), вважаючт, що треба виділяти стільки ж коштів, скільки і зараз.

Опитування проведене 14-15 лютого 2009 р., опитано 1600 осіб у 140 населених пунктах в 42 областях, краях і республіках Росії. Статистична похибка не перевищує 3,4%.