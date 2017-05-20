США продадуть Збройним силам Саудівської Аравії 150 гелікоптерів - ЗМІ

Сполучені Штати Америки продадуть збройним силам Саудівської Аравії 150 гелікоптерів Blackhawk корпорації Lockheed Martin. Як передає Deutsche Welle, це передбачає одна з двосторонніх торговельних угод, підписана сьогодні під час візиту американського президента Дональда Трампа до Королівства Саудівська Аравія.

Умови контракту передбачають складання американських гелікоптерів на потужностях саудівських підприємств. Завдяки угоді на 6 млрд доларів у Саудівській Аравії буде створено майже 450 робочих місць.

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Водночас ще одна американська корпорація - технологічний гігант General Electric (GE) - уклала контрактів з Саудівською Аравією на загальну суму 15 млрд доларів. Ці угоди, що передбачають серед іншого також поставку технологій та обладнання на суму 7 млрд доларів, мають допомогти королівству диверсифікувати економіку та зробити її більш незалежною від видобутку та експорту нафти, зазначається в повідомленні американської корпорації.

Спектр охоплених угодами галузей досить широкий - від нафтогазового сектору, до електрогенерації та медицини. Крім того, було також підписано кілька меморандумів про порозуміння, що передбачають подальше поглиблення співпраці між підприємствами Саудівської Аравії та GE.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня між Саудівською Аравією і США було підписано пакет домовленостей на загальну суму 280 млрд доларів. Підписання відбувалося в Ер-Ріяді у присутності президента Трампа і короля Сальмана бен Абдель Азіза Аль Сауда.