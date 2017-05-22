Тисячі людей протестували проти політики правлячої партії в Будапешті

У Будапешті тисячі людей взяли участь у акції протесту проти політики правлячої націоналістичної партії "Фідес", пише Бі-Бі-Сі.

Це вже не перша демонстрація проти планів уряду закрити Центрально-європейський університет, а також ускладнити роботу громадських організацій, що допомагають біженцям.

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Близько чотирьох тисяч людей з прапорами Угорщини та Євросоюзу перейшли через Дунай по мосту Свободи. До них почали приєднуватися інші учасники, і до моменту, коли протестувальники дійшли до будівлі парламенту, кількість людей зросла приблизно до 10 тисяч осіб.

Регулярні демонстрації проти політики правлячої партії тривають уже шість тижнів, при цьому Європейська комісія і Європейський парламент, схоже, втрачають терпіння щодо уряду Віктора Орбана.

Конституційний суд Угорщини незабаром має розглянути законопроект, згідно з яким Центрально-європейський університет фактично повинен буде припинити свою роботу в Угорщині.

У п'ятницю прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що скасує будь-який закон, який суд визнає неконституційним.