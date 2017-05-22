"Гру закінчено": у Австралії оголосили ультиматум тисячам біженців

Австралія у неділю, 21 травня, оголосила ультиматум понад сімом тисячам біженців, які прибули до країни на човнах. Уряд дав їм час до жовтня, щоб довести своє право на отримання притулку. В разі, якщо вони цього не зроблять, їх депортують і заборонять повертатися, - пише Deutsche Welle.

"Якщо люди думають, що зможуть обібрати австралійського платника податків (…), то вибачте, гру закінчено", - сказав міністр з питань імміграції Австралії Пітер Даттон.

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Даттон зазначив, що вартість утримування 50 тисяч шукачів притулку, які прибули до країни до 2013 року переважно з Афганістану, інших країн Близького Сходу та Шрі-Ланки, становить близько 1,4 мільярди доларів США на рік.

До приходу консерваторів до влади в країні 2013 року попередній уряд лейбористів зміг опрацювати справи лише 20 тисяч із них. З тих, що залишилися, заяви на отримання притулку було відхилено близько трьом тисячам біженців. Ще близько 7500 осіб, за даними уряду, не представили документів, які підтверджували б їхнє право на отримання притулку.

Адвокати шукачів притулку жорстко відреагували на заяву міністра, наголосивши, що їхні біженці роками чекають проходження складних і тривалих процедур підтвердження їхнього права на притулок.

Дії уряду Австралії вже довгий час викликають значне занепокоєння правозахисних організацій, зокрема, через практику висилання шукачів притулку до таборів на віддалених островах в Папуа Новій Гвінеї та Науру. У цих таборах та на островах біженці, за даними правозахисників, зазнавали нападів та переслідувань.

Крім того, навіть тим серед них, хто отримав право на притулок, було заборонено повертатися до континентальної Австралії.