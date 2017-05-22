У Хомсі з прапорами РФ святкують остаточний відступ супротивників Асада (фото)

Сирійська влада оголосила, що урядові сили тепер повністю контролюють місто Хомс у центральній частині країни - вперше з початку конфлікту в Сирії навесні 2011 року, передає Російська служба Бі-бі-сі.

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Губернатор провінції Талял Баразі сказав, що у місті не залишилося ні зброї, ні бойовиків після того, як за участю російських військових була укладена і реалізована домовленість про евакуацію повстанців. Їм дали вільно покинути місто.

За словами Баразі, останній автобус з повстанцями і членами їх сімей покинув Хомс і попрямував у район аль-Ваєр - останній, який контролює опозиція в околицях міста.

Як очікується, більшість повстанців попрямують в північно-західну провінції Ідліб, яка знаходиться в руках опозиції.

Основні сили повстанців покинули Хомс ще в 2014 році після того, як протягом кількох років місто перебувало в облозі.