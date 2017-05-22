Маріонетка бандита та вбивця: американський сенатор вважає, що Лаврову "нічого було робити в Овальному кабінеті"

Сенатор Джон Маккейн заявив, що міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову «нічого було робити в Овальному кабінеті» у Білому домі під час зустрічі із президентом США Дональдом Трампом. Про це він заявив в ефірі “Fox News Sunday”.

Маккейн заявив, що Лавров «ніхто інший як пропагандист» та посіпака президента РФ Володимира Путіна.

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"Містер Лавров - маріонетка бандита і вбивця, який використовував російську високоточну зброю для ударів по лікарнях в Алеппо", - сказав сенатор, згадавши агресію РФ в Україні та анексію Криму.

Як повідомляв УНІАН раніше, Дональд Трамп сказав російським офіційним особам про те, що, звільнивши "схибленого" директора ФБР Джеймса Комі, він відчув, як гора впала з плечей", повідомляє американська преса.

"Я тільки що звільнив главу ФБР. Він збожеволів, просто з'їхав з глузду, - сказав Трамп, згідно з документом, який зачитав New York Times джерело в Білому домі. - На мене здорово тиснули через Росію, тепер полегшало".