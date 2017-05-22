У Канаді морський лев стягнув у воду маленьку дівчинку (відео)

У містечку Стівстон неподалік Ванкувера у Канаді морський лев вчинив спробу стягнути в воду маленьку дівчинку. Відеозапис незвичного випадку набирає популярності на каналі Michael Fujiwara YouTube – з 20 травня його подивились понад 8 мільйонів разів.

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На відео люди прогулюються причалом і милуються морським левом у воді. В якийсь момент дівчинка у білому сарафані сідає на край пристані спиною до води. З другої спроби морському ссавцеві вдалось підстрибнути достатньо високо, аби вхопити дівчинку зубами за сукню та стягнути у воду. Відразу ж за нею кинувся чоловік, який витягнув дитину. У підписі до ролика зазначається, що в інциденті ніхто не постраждав.

Користувачі у коментарях розійшлися в думках щодо того, хто ж винен у несподіваному нападі.