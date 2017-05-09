"Заспокоює Путіна": Юнкер розповів анекдот про маленьку переможну війну Люксембургу проти Росії

Відомий своєю ексцентричною поведінкою голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер розповів, як використовує гумор, щоб подолати агресію президента РФ Володимира Путіна.

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За його словами, під час спілкування з головою кремлівського режиму він, часом, розповідає анекдот про захоплення Росії Люксембургом, пише "Новое время".

"Я завжди кажу Путіну, щоб заспокоїти його: Чому Люксембург досі не напав на Росію? У нас немає місця, щоб розмістити стільки військовополонених", - цитує Юнкера Frankfurter Allgemeine.

Варто відзначити, що глава Єврокомісії досить часто дозволяє собі відхилятися від протоколу.Так, він любить жартувати над політиками, відзначаючи їх зайву вагу або "диктаторські" замашки, цілувати їх в лоба, а також поплескувати по спині і навіть по обличчю.