Парламент Венесуели відмовився визнавати Конституційну асамблею

Парламент Венесуели відмовився визнавати рішення президента Ніколаса Мадуро про скликання Конституційної асамблеї (КА) та порядок її обрання. Крім того, члени вищого законодавчого органу країни, що перебуває під контролем опозиції, закликали до продовження мирних протестів, пише ТАСС.

Раніше в той же день глава держави передав указ про порядок вибору 540 членів КА до Національної виборчої ради.

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"Ми закликаємо завтра вдень і ввечері влаштувати мирний протест до тих пір, поки не доб'ємося дотримання конституції і не прийдемо до єдності, якої заслуговує Венесуела. КА ми повністю не визнаємо за те, що вона йде проти конституції", - цитує електронна версія газети El Nacional голови Національної асамблеї Хуліо Борхеса. Цей орган може реформувати систему державного управління та вносити зміни в основний закон країни.

Мадуро оголосив, що до складу КА "увійдуть 364 члени, обраних за територіальним принципом, ще вісім - від індіанських народів". Тих, що залишилися оберуть за списками представники ряду секторів суспільства", в тому числі селяни, рибалки, робітники, студенти, інваліди, пенсіонери та підприємці.

На думку Борхеса, розв'язання кризи, що охопила країну, лежить через "вільні вибори, на яких народ визначить своє майбутнє". "Вони (уряд) збираються вирішити, який сектор буде голосувати, коли і за кого", - додав політик.

Член Верховного суду Венесуели Данило Антоніо Монсальво і генеральний прокурор Луїса Ортега Діас виступили проти скликання КА. На думку Діас, створення цього органу не буде сприяти розрядці вкрай напруженої ситуації в країні.

Як повідомляв УНІАН, акції протесту в Венесуелі тривають з початку квітня. Вони почалися після рішення Верховного суду, серйозно обмежила владу опозиційної Національної асамблеї. Рішення згодом було скасовано, проте прихильники опозиції вийшли на вулиці з вимогою відставки членів суду. Також демонстранти вимагають проведення дострокових виборів і звільнення з в'язниці лідерів опозиції.

1 травня президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про підвищення мінімальної зарплати, пенсій і зарплат бюджетникам на 60%. Мінімальний оклад було підвищено до 200 тис. боліварів, на чорному ринку цю суму можна обміняти приблизно на 50 дол. США.