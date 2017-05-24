В Австралії почався історичний саміт аборигенів

Сотні лідерів корінних австралійських племен зібралися в центрі країни на історичний саміт, присвячений формальним визнанням перших жителів Австралії.

Триденна зустріч на священній для аборигенів скелі Улуру приурочена до 50-ї річниці визнання прав корінних жителів країни, повідомляє Бі-Бі-Сі.

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27 травня 1967 року в Австралії був проведений референдум, за підсумками якого були внесені поправки до конституції країни, що дозволили приймати спеціальні закони в інтересах корінного населення та вилучили положення про те, що чисельність австралійських аборигенів не враховувалася при розподілі місць у парламенті, розподілі фінансів та прийнятті інших рішень.

За ухвалення цих поправок проголосувало 90,2% виборців, що є найвищим результатом за всю історію країни.

Однак у конституції країни аборигени раніше не згадуються. Нинішній саміт, як вважають його учасники, допоможе досягти одностайності в питанні про визнання корінного населення.

Рекомендації представників корінних жителів континенту будуть передані керівництву країни в червні.