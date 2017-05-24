"Мріяла стати зіркою": Орландо Блум вибачився за наслідки "бурхливої" ночі, проведеної з офіціанткою

Популярний британський актор Орландо Блум прокоментував інцидент, який днями трапився з ним і офіціанткою Вівіаною Росс з Румунії. Про це виданню The Daily Mail повідомили анонімні джерела.

Після того, як стало відомо, що актор провів ніч з 21-річною офіціанткою в лондонському готелі Chiltern Firehouse, дівчина втратила роботу, пише ТСН.

Дівчина приїхала до Англії лише кілька місяців тому з Румунії і мріяла стати зіркою.

Мабуть, саме ця причина спонукала її провести ніч з Орландо. Однак, замість цього вона почула від свого боса - "ти звільнена".

Актор, дізнавшись про це, сказав, що шкодує про те, що Вівіані звільнили.

"Я дуже шкодую, що так вийшло", - наводить видання слова анонімного джерела.