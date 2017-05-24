"Мріяла стати зіркою": Орландо Блум вибачився за наслідки "бурхливої" ночі, проведеної з офіціанткою
12:10, 24 травня 2017Світ
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Після того, як стало відомо, що актор провів ніч з 21-річною офіціанткою в лондонському готелі Chiltern Firehouse, дівчина втратила роботу.
Орландо Блум / REUTERS
Популярний британський актор Орландо Блум прокоментував інцидент, який днями трапився з ним і офіціанткою Вівіаною Росс з Румунії. Про це виданню The Daily Mail повідомили анонімні джерела.
Після того, як стало відомо, що актор провів ніч з 21-річною офіціанткою в лондонському готелі Chiltern Firehouse, дівчина втратила роботу, пише ТСН.
Дівчина приїхала до Англії лише кілька місяців тому з Румунії і мріяла стати зіркою.
Дівчина приїхала до Англії лише кілька місяців тому з Румунії / Instagram
Мабуть, саме ця причина спонукала її провести ніч з Орландо. Однак, замість цього вона почула від свого боса - "ти звільнена".
Актор, дізнавшись про це, сказав, що шкодує про те, що Вівіані звільнили.
"Я дуже шкодую, що так вийшло", - наводить видання слова анонімного джерела.
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