Папа Римський зустрівся з українськими військовими паломниками у Ватикані (відео)
17:49, 24 травня 2017Світ
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Папа звернувся до них українською мовою і сказав, що молиться за мир в Україні.
Папа Римський звернувся до "Переможців" українською мовою
Українські військові паломники зустрілись у Ватикані з главою католицької церкви. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
На аудієнції українці сиділи в пріоритетному секторі. Сам Папа звернувся до них українською мовою і сказав, що молиться за мир в Україні.
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Як повідомляв УНІАН, Папа Римський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Ватикані.
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