Папа Римський зустрівся з українськими військовими паломниками у Ватикані (відео)

17:49, 24 травня 2017
Світ
525 0

Папа звернувся до них українською мовою і сказав, що молиться за мир в Україні.

Українські військові паломники зустрілись у Ватикані з главою католицької церкви. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

На аудієнції українці сиділи в пріоритетному секторі. Сам Папа звернувся до них українською мовою і сказав, що молиться за мир в Україні.

Читайте такожПапа Римський Франциск у великодньому посланні згадав про Україну

Як повідомляв УНІАН, Папа Римський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Ватикані.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Папа Римський#українські військові паломники