Папа Римський зустрівся з українськими військовими паломниками у Ватикані (відео)

Українські військові паломники зустрілись у Ватикані з главою католицької церкви. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

На аудієнції українці сиділи в пріоритетному секторі. Сам Папа звернувся до них українською мовою і сказав, що молиться за мир в Україні.

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Як повідомляв УНІАН, Папа Римський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Ватикані.