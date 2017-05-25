Макрон закликав Трампа не приймати поспішних рішень щодо Паризької угоди про зміну клімату - ЗМІ

Президент Франції Еммануель Макрон закликав президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа не приймати поспішних рішень щодо кліматичної угоди, укладену в Парижі у 2015 році.

Як повідомляє сайт телеканалу France24, французький лідер повідомив, що його розмова з американським колегою була "надзвичайно прямою та дуже відвертою".

Водночас Макрон додав, що ця зустріч була "теплою".

Під час розмови Макрон порушив перед Трампом питання кліматичних змін, бо той раніше погрожував вийти з Паризької угоди, яка набула чинності за чотири дні до обрання його президентом США. Макрон наполегливо закликав Трампа не приймати будь-яких поспішних рішень.

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"Я поважаю факт, що він піддав Паризьку угоду перегляду", - сказав Макрон пізніше на спільній прес-конференції з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером.

"Я бажаю, щоби Сполучені Штати не приймали жодних поспішних рішень", - заявив Макрон.

Президент Франції також сказав, що вони з президентом США говорили про співпрацю в галузі безпеки та висловили спільне бажання щодо пошуку вирішення кризи у Сирії.

Як повідомляв УНІАН, угоду про зміну клімату уклали 12 грудня 2015 року на Конференції ООН із проблем глобальних змін клімату. 22 квітня 2016 року у Нью-Йорку документ підписали 175 країн, серед них і Україна.

Угода передбачає зобов'язання з обмеження викидів парникових газів з метою стримання підвищення температури повітря на планеті до кінця ХХІ століття у межах двох градусів за Цельсієм порівняно з рівнем доіндустріальної епохи.