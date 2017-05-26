Щонайменше 35 цивільних загинули внаслідок авіаудару в Сирії

Щонайменше 35 цивільних загинули внаслідок бомбардування авіацією міжнародної коаліції під проводом США розташованого в сирійській провінції Дейр-ез-Зор міста Меядін. Про це в п'ятницю, 26 травня, повідомив розташований у Лондоні Сирійський центр моніторингу дотримання прав людини, передає DW. Авіаудару було завдано напередодні ввечері.

Організація посилається на дані власної мережі інформаторів, підтверджень цих даних з інших джерел немає. За даними спостерігачів, багато з загиблих цивільних - члени родин бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД), які контролюють місто Меядін.

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Представник армії США підтвердив, що 25 та 26 травня авіація міжнародної коаліції завдала ударів по підконтрольних бойовиками ІД районах, у тому числі й поблизу міста Меядін. За даними центру моніторингу, унаслідок дводенних бомбардувань авіацією коаліції в Сирії загинули до 50 осіб.

Міжнародна коаліція під проводом США намагається, за власними словами, уникати жертв серед цивільного населення під час боротьби з джихадистами, які все ще контролюють значні території в Іраку та Сирії.