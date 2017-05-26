Неймовірні інсталяції та яскраві світлові ефекти: у Сіднеї стартував Фестиваль світла (фоторепортаж)

У Сіднеї стартував щорічний Фестиваль світла. Офісні будівлі міста запалюють барвистими проекціями в першу ніч, пише Reuters.

В рамках фестивалю можна побачити також інші інсталяції, а учаснкии шоу навіть ходять у жилетах, що світяться.

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Також яскраві світлові ефекти можна побачити і на мосту Харбор.