Неймовірні інсталяції та яскраві світлові ефекти: у Сіднеї стартував Фестиваль світла (фоторепортаж)
17:20, 26 травня 2017Світ
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Учаснкии шоу навіть ходять у жилетах, що світяться.
У Сіднеї стартував щорічний Фестиваль світла. Офісні будівлі міста запалюють барвистими проекціями в першу ніч, пише Reuters.
В рамках фестивалю можна побачити також інші інсталяції, а учаснкии шоу навіть ходять у жилетах, що світяться.
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Також яскраві світлові ефекти можна побачити і на мосту Харбор.
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