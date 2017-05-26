У Росії відреагували на висилку своїх дипломатів із Естонії та пообіцяли відповісти

У російському МЗС прокоментували висилку двох російських дипломатів із Естонії. У зовнішньополітичному відомстві РФ заявили, що не залишиться без відповіді. Про це повідомляє ТАСС.

"Це черговий недружній і нічим не обґрунтований акт, який не залишиться без відповіді", - зазначили в російському дипломатичному відомстві.

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Як повідомляв УНІАН раніше, міністерство закордонних справ Естонії вручило ноту генконсулу РФ в Нарві Дмитру Казеннову і консулу Андрію Сургаєву про те, що вони повинні залишити Естонію.

Прес-секретар МЗС Естонії Сандра Камілова підтвердила цю інформацію, але не стала її коментувати. Посольство Росії в Естонії також не прокоментувало цю інформацію. В який термін дипломати повинні покинути Естонію, також поки невідомо.