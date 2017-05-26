У Трампа не планують послаблювати санкції проти РФ

Президент США Дональд Трамп не планує скасовувати санкції проти Росії і навіть може піти на більш "жорсткий" підхід щодо Москви. Про це заявив радник президента США з економічних питань Гері Кон, повідомляє видання The Washington Times.

"Ми не знімаємо наші санкції щодо Росії. Ймовірно, будемо дивитися в бік посилення. Президент хоче зберегти санкції", - заявив Гері Кон.

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Високопоставлений радник Білого дому заявив, що президент Трамп не має жодних планів щодо скасування санкцій проти Росії і, можливо, навіть планує прийняти більш «жорсткий» підхід до Москви.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент Європейської Ради Дональд Туск вважає, що Росія нічого не зробила, щоб дозволило змінити санкційну політику щодо неї.

«З моменту нашого останнього саміту (країн «Великої сімки» - УНІАН) в Японії ми не побачили нічого, що виправдало б зміну нашої санкцій політики щодо Росії», - заявив він.