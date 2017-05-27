Єгипет завдав авіаудару по табору ісламістів у Лівії

Єгипетські військово-повітряні сили у п’ятницю, 26 травня, завдали удару по тренувальному табору ісламістів, передає Deutsche Welle.

Як повідомив у телезверненні до єгиптян президент країни Абдель ас-Сісі, обстріл табору став відповіддю на атаку групи нападників на християн-коптів поблизу міста Ель-Мінья, в результаті чого загинуло 28 осіб.

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"Єгипет не вагатиметься із завданням ударів по терористичних таборах, де б вони не були розташовані - на території країни чи за її межами", - пригрозив єгипетський лідер, додавши, що влада країни "захистить свій народ та національну безпеку від зла".

Абдель ас-Сісі у телезверненні не уточнив, де розташований табір терористів, по якому було завдано удару у п'ятницю, проте агентство Associated Press з посиланням на представників міноборони Єгипту повідомило, що удари були завдані по табору на сході Лівії.

Нагадаємо, в Єгипті у п'ятницю, 26 травня, зранку група озброєних нападників у масках на кількох автомобілях розстріляла автобус із християнами-коптами поблизу міста Ель-Мінья. В результаті атаки 28 осіб загинуло та ще понад 20 отримали поранення.